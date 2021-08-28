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Умер актер из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский

Информацию об этом подтвердил его сын. Звезде сериалов было 80 лет.

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский
Роман Громадский. Фото, кадр из фильма "Блокада" 1974 года

Роман Громадский был профессором кафедры режиссуры в Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге. Он играл в театре и снимался в кино. 28 августа стало известно, что народный артист РСФСР скончался.

Информацию о смерти Романа Борисовича подтвердил его сын. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Громадскому было 80 лет. Известно, что родился он с фамилией Владимиров, но после свадьбы с сокурсницей Верой Громадской, он взял ее фамилию, которая теперь известна в театральных кругах.

Он пережил блокаду, служил в армии, а потом отучился и стал служить в театре, который теперь называется «Балтийский дом». В 26 лет состоялся его дебют в кино. Он снялся в фильме «Зеленая карета», а потом отметился в картинах «Блокада», «Сонька Золотая ручка», «Двое из ларца». Зрители также знают его по роли генерала в сериале «Ментовские войны», а в «Тайных следствия» он сыграл криминального авторитета.

Дата и место прощания с актером будут сообщены позднее, пишет 5-tv.ru.

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