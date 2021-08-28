Умер актер из сериала «Тайны следствия» Роман Громадский

Информацию об этом подтвердил его сын. Звезде сериалов было 80 лет.

Роман Громадский был профессором кафедры режиссуры в Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге. Он играл в театре и снимался в кино. 28 августа стало известно, что народный артист РСФСР скончался.

Информацию о смерти Романа Борисовича подтвердил его сын. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Громадскому было 80 лет. Известно, что родился он с фамилией Владимиров, но после свадьбы с сокурсницей Верой Громадской, он взял ее фамилию, которая теперь известна в театральных кругах.

Он пережил блокаду, служил в армии, а потом отучился и стал служить в театре, который теперь называется «Балтийский дом». В 26 лет состоялся его дебют в кино. Он снялся в фильме «Зеленая карета», а потом отметился в картинах «Блокада», «Сонька Золотая ручка», «Двое из ларца». Зрители также знают его по роли генерала в сериале «Ментовские войны», а в «Тайных следствия» он сыграл криминального авторитета.

Дата и место прощания с актером будут сообщены позднее, пишет 5-tv.ru.

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