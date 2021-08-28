«Гены пальцем не раздавишь»: Навка засняла, как ее мама в платье оверсайз и чалме танцует на отдыхе

Фигуристка поделилась кадрами из Греции, где проводит время с Раисой Анатольевной.

Татьяна Навка привыкла много работать. Она не скрывает, что для нее семья занимает очень важное место в жизни. Поэтому даже когда фигуристка была на гастролях в Сочи, она взяла с собой свою маму Раису Анатольевну. Ее родительница смогла отдохнуть в санатории. А не так давно Навка уехала в Грецию, где отметилась с дочками Сашей Жулиной и Надеждой Песковой, а также мужем Дмитрием Песковым.

На курорте Татьяна смогла провести время с родными и даже отпраздновать день рождения младшей дочери. Иногда фигуристка устраивала танцы, наслаждаясь теплыми вечерами. А теперь спортсменка засняла, как ее мама танцует на отдыхе. Раиса Анатольевна предстала в ярком платье оверсайз с легкими рукавами и в чалме. Она отплясывала под песню «Если бы я был султан» Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница».

«Мой первый reels начинается с мамочки», — отметила звезда. «Гены пальцем не раздавишь» и «Кровь не кетчуп» — добавила она.

Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как молодо выглядит мама фигуристки и отметили ее пластичность. «Мамулечка-красотулечка, как всегда», «Татьяна, какая у вас мама приятненькая», «Пластика, женственность, Татьяна, от мамы, от вас к Наде», «Раиса Анатольевна отжигает», «Настоящая русская женщина — фигура топ», «Так держать», — прокомментировали пост подписчики.

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