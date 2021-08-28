К приехавшему в Россию лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну пришла полиция

Ночью в гостиницу к музыканту в селе Завидово ворвались представители правоохранительных органов. Также выяснилось, что продюсеру звезды грозит депортация.

Тилль Линдеманн не скрывает, что часто бывает в Москве. А после того, как появились слухи о его романе со Светланой Лободой, он несколько раз приезжал в Москву с концертами. На днях лидер немецкой группы Rammstein снова оказался в России. Он поселился в гостинице в селе Завидово Тверской области. Однако спокойной переночевать в номере ему не дали представители правоохранительных органов.

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Полиция ворвалась и обыскала Линдеманна. В Сети появилось фото, где певец запечатлен с правоохранителями. С музыкантом и его командой была проведена беседа. Теперь стало известно, почему произошел этот инцидент. Причиной визита стало предупреждение Линдеманна о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», —отмечается в заявлении, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что зарубежный гость должен стать хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он будет специальным гостем и выступит на Красной площади в сентябре. К слову, что у продюсера солиста Rammstein тоже проблемы. Ему грозит депортация из России. Так вышло, что Анара Рейбанда заявил, что целью его поездки является туризм, а на самом деле он занимался организацией концертной деятельности. Отмечается, что тем самым он нарушил миграционный режим.

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