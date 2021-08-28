Пелагея в пышном платье с принтом «мильфлер» и алым поясом выступила в Кремлевском дворце

Пелагея уже давно знакома публике, так как не только является одной из самых знаменитых исполнительниц романсов и народных, песен, но и не раз участвовала в шоу «Голос». К слову, в этом году она возвращается в проект как наставница. Однако последние недели лета проходят у нее очень насыщенно. Блондинка успела съездить в Сочи на «Новую волну», а также посетила КВН в Крыму и съемки программы «Добрый вечер, Казахстан!».

Для выступления Пелагея выбрала темно-синее платье с узором в восточном стиле. Наряд украшали многочисленные рюши и оборки. Кожаные пояс в черном цвета подчеркнул ее талию.

А вот накануне артистка оказалась в Кремлевском дворце. На этот раз для появления на публике она выбрала пышное белое платье с принтом «мильфлер» и алыми рукавами. Ее образ снова дополнял пояс, но уже в алом цвете. Ее лук дополнял ободок с жемчугом.

«Еще одно выступление сегодня — в Кремле, торжественный концерт, посвященный 10-летию центров госуслуг „Мои Документы“», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились стилем певицы. Многие одарили ее комплиментами. «Пелагея — твои платья затмевают всю нынешнюю моду! Тоже так хотелось бы наряжаться!», «Бесподобна, неподражаема, шикарна!», «Ну что за девушка? Только вижу, и восхищение и гордость, что наша», «Настоящая русская красавица», «Все красиво: и голос, и костюмы, и внешность!» — прокомментировали пост подписчики.

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