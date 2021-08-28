В образе Тургенева: Сергей Шнуров сменил имидж и порассуждал о хлебе

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Сергея Шнурова появилась запись, в которой знаменитость разместил часть нового клипа своей протеже — певицы Зои. Примечательно, что в клипе Шнуров снялся сам, да еще и в новом образе.

Напомним, что в начале своей музыкальной карьеры Шнуров носил стрижку «ежик» и отличался дерзким стилем. С возрастом пыл артиста поубавился. И амплуа рок-звезды Сергей Владимирович сменил на образ интеллигента.

Так, в качестве одного из наставников детского «Голоса» Шнуров уже сидел с длинной прической и легкой щетиной. А недавно и вовсе предстал с отпущенной бородой. Поклонники гадают, кого изображает музыкант. А сам Шнуров пофилософствовал о пользе и вреде хлеба в новом клипе певицы Зои.

«Прочитала в комментариях, что Шнуров похож на Тургенева, Чехова и Достоевского! Сделала вывод, что похож на интеллигентного человека, скорее всего, им и является», «А сколько Сереге лет, что он так выглядит», «Чехов наших дней», — прокомментировали новый образ Шнурова его слушатели.

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