«Сонечка – студентка первого курса Военно-медицинской академии»: Воробей – об успехах дочери

Артистка Елена Воробей в Instagram поздравила свою дочь и племянницу с началом учебного года. Она поделилась видео, где все самые ее близкие люди сидят за одним столом.

«Мы начинаем домашний репортаж. Семья в сборе. Большие домашние посиделки по случаю скорого первого сентября. У нас вот две студентки. С началом учебного года вас. Дорогие, милые, любимые. Любим вас и обожаем. Смотрите, все приготовили. Вкуснятина. Как тут все вкусно. Сонюшка, поздравляем тебя с золотой медалью. Зайка». Елена Воробей

Ниже Елена Воробей сделал пояснения: «Проводы. Провожаем наших девчулек-дочунек в Санкт-Петербург. Сонечка студентка первого курса Военно-медицинской академии, а Настенька уже студентка третьего курса Театрального института! С любовью, с замиранием сердца, с надеждой и верой в вас и во все самое лучшее! Люблю. Вы самые лучшие!»

Напомним, что Елена Воробей появилась на свет в 2003 году. София Лебенбаум родилась семимесячной и в детстве много болела.

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