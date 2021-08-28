Не намерена отступать: Барановская продолжает судиться с Аршавиным за алименты на общих детей

Уже 31 августа во Втором кассационном суде состоится рассмотрение ее жалобы.

Телеведущая Юлия Барановская продолжает судебную тяжбу с бывшим мужем футболистом Андреем Аршавиным относительно суммы алиментов на их троих общих детей. Уже 31 августа во Втором кассационном суде состоится рассмотрение ее жалобы.

Адвокат Барановской Владислав Подшебякин считает, что решение суда первой инстанции должно быть отменено. Свою позицию он обосновывает обзором практики Верховного суда.

«Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных. Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%». Владислав Подшебякин

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Напомним, что ранее в Савеловском суде решили, что футболист должен отдавать 3/8 от своих доходов детям от Барановской. Мосгорсуд позже это решение поддержал, сообщает «СтарХит».

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