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Не намерена отступать: Барановская продолжает судиться с Аршавиным за алименты на общих детей

Уже 31 августа во Втором кассационном суде состоится рассмотрение ее жалобы.

Не намерена отступать: Барановская продолжает судиться с Аршавиным за алименты на общих детей
Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская продолжает судебную тяжбу с бывшим мужем футболистом Андреем Аршавиным относительно суммы алиментов на их троих общих детей. Уже 31 августа во Втором кассационном суде состоится рассмотрение ее жалобы.

Юлия Барановская
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Барановской Владислав Подшебякин считает, что решение суда первой инстанции должно быть отменено. Свою позицию он обосновывает обзором практики Верховного суда.

«Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных. Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%».

Владислав Подшебякин

Напомним, что ранее в Савеловском суде решили, что футболист должен отдавать 3/8 от своих доходов детям от Барановской. Мосгорсуд позже это решение поддержал, сообщает «СтарХит».

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