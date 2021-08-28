Садальский вспомнил, как Фоменко назвал Михалкова «генетическим подлецом»

Как отметил актер, театральному режиссеру в тот день все молча аплодировали.

Актер Станислав Садальский в Instagram рассказал историю, случившуюся в далеком 1993 году. Тогда режиссер театра и кино Петр Фоменко поставил в театре имени Вахтангова спектакль «Без вины виноватые».

«После премьеры Никита Михалков разлетается к нему с восторгами. Фоменко спокойно говорит: «Не могу подать вам руку, потому что вы – генетический подлец».

Станислав Садальский

Как отметил Станислав Садальский, тогда Никита Михалков «виртуозно вышел из положения». Он изменил вмиг тон на доверительный и даже сострадательный. Сказал Петру Фоменко, что не понимает, как тот живет с такой злобой.

При этом, как утверждает Станислав Садальский, все актеры, которые были заняты в спектакле молча зааплодировали театральному режиссеру. Вслух это сделать, конечно, никто не осмелился.

Напомним, что Петр Фоменко — советский и российский режиссер театра и кино, педагог, художественный руководитель Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Он ушел из жизни в 2012 году в возрасте восьмидесяти лет.

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