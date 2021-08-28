«Решили чуть-чуть погрустить»: Рита Дакота показала рассуждения повзрослевшей дочери

Мия Соколовская рассказала, чем занимается в три года.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы авторских песен Риты Дакоты появилось видео, в котором знаменитость поделилась общением с дочерью музыканта Влада Соколовского.

Отметим, что Мия Соколовская подросла и стала более осознанной. Девочка проявляет интерес к медитациям. А недавно малышка заявила родительнице, что ей захотелось просто наслаждаться тишиной.

«Мы с бабушкой решили чуть-чуть погрустить и послушать тишину», Мия Соколовская, три года. Скоро она добавит к этому «…и пописать грустную песню», отвечаю. Моя дочь. Моя», — написала Дакота в комментариях под роликом.

Мия позировала для мамы в разноцветном гамаке. Несмотря на то, что девочка не выговаривает все буквы, она поражает подписчиков родительницы умными глазками и своей сообразительностью.

«Мы все немного Мия», «Гены берут свое. Какая же она сладкая», «Такое она очарование», «Волшебная девочка», «Боже, сладкий пирожочек. Миюша — невероятная девчушка. Обожаем», «И эта умница наверняка сможет», «Мия — прекрасная девочка», — восхитились малышкой Мией поклонники Риты Дакоты.

Напомни, ранее Дакота показала, как вместе с экс-мужем, его новой девушкой и своим бойфрендом гуляли с Мией.

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