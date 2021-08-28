Разыскиваемая Интерполом обидчица Наташи Королевой объявилась в Анголе

Милана Миломанова, судя по всему, и не думает возвращаться в Россию, где ее ждет тюрьма.

Певица Милана Миломанова в Instagram разместила серию фотографий из Анголы. Именно в этой стране она нашла убежище после того, как ее стал разыскивать Интерпол.

Девушка, надо признаться, с завидной регулярностью выставляет кадры с афроамериканцами. Она находится в столице этой африканской страны — Луанде. Судя по всему, исполнительницу не очень заботит, что ее ее в России ждет суд и возможная тюрьма.

Напомним, что именно Милана Миломанова снимала на телефон видео любовных утех культуриста Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко. Кроме того, именно эта женщина украла из дома певицы Наташи Королевой деньги и драгоценности на общую сумму более пяти миллионов рублей. Позже она покинула Россию.

Заметим, что с конца июня заседания по этой громкой истории трижды переносились. Именно из-за того, что Милана Миломанова не появлялась в суде. В итоге дело певицы в прокуратуру.

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Добавим, что Милане Миломановой, когда она будет задержана, светит до шестнадцати лет лишения свободы. После задержания она наверняка сразу будет заключена под стражу.

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