Как у Дани Милохина: Анна Плетнева появилась на свадьбе Марины Федункив в брюках и платье одновременно

На личной странице исполнительницы Анны Плетневой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась аутфитом в стиле блогера Ильи Милохина. Примечательно, что в таком наряде певица выступила на свадьбе подруги Марины Федункив.

Напомним, на премии «МУЗ-ТВ» 19-летний Илья Милохин появился в костюме, который состоял из розового платья-пачки и черного смокинга одновременно. Музыкант сделал макияж наполовину лица, а также примерил обувь на каблуке. Правда только на одну ногу.

А недавно солистка группы «Винтаж» решила повторить образ молодого артиста. Плетнева спала свой хит «Знак водолея» на свадьбе актрисы и подруги Марины Федункив

Анна выбрала для концертного образа платье из тюли белоснежного цвета с одной стороны. А на другой половины фигуры Плетневой красовался мужской смокинг. Таким способом артистка исполнила сразу две роли: жениха и невесты. А ее костюм стал символом соединения двух влюбленных половинок.

Напомним, актриса Марина Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи. Недавно артистка сыграла свадьбу, на которую пришли Николай Басков, Андрей Малахов и другие звезды российского шоу-бизнеса.

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