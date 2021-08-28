«Это очень страшно»: Полина Максимова рассказала о нападении

Артистка призналась, что на улице за ней погнался незнакомец.

В одной из последних Stories личного микроблога звезда комедийного сериала «Деффчонки» Полина Максимова со слезами и дрожащим голосом обратилась к поклонницам. Знаменитость попросила девушек быть осторожнее. Потому что сама Максимова столкнулась с преследованием.

Полина рассказала, что возвращалась поздно домой. Несмотря на то, что живет артистка в центре столицы, на нее напали и какое-то время преследовали.

«Мне сейчас очень страшно было. За мной на улице погнался человек. Не хочу рассказывать подробностей, но это очень страшно! Поэтому, девочки, я вас всех прошу, не ходите поздно вечером. Причем я была в центре Москвы! Я сворачивала домой. Пожалуйста, берегите себя», — обратилась Полина к своим поклонницам.

Актриса с трудом дышала и не могла сдержать слез. К слову, сейчас у Полины непростой период в жизни. Максимова тяжело переживает утрату брата. Весной этого года артистка похоронила 35-летнего брата Алексея.

Напомним, ранее стало известно о нападении на звезду сериала «Чернобыль». Актеру Барри Кеогану изрезали лицо прямо на улице.

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