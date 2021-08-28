«Невозможно оторвать глаз»: Настя Каменских в летнем сарафане расстегнула пуговки на груди

34-летняя украинская поп-дива Настя Каменских в своем микроблоге напомнила фолловерам о приближении осени и холодов. Девушка поделилась яркими летними снимками, не предвещающими ничего подобного, но ложку дегтя в них ощутили многие фанаты.

«Последние летние деньки — самые сладкие. Хочется сполна насладиться ими перед приходом холодов», — написала красотка под фотографиями.

Каменских, позируя в летнем сарафане на тонких лямках, игриво расстегнула пуговки на груди, чем лишний раз спровоцировала подписчиков на взрыв эмоций. Они поспешили обсудить новые снимки своей любимицы и не поскупились на комплименты.

«Какая красавица», «Настюша моя вдохновительница на протяжении 10 лет», «Невозможно оторвать глаз, не могу налюбоваться каждый раз», «Огонь», «Очень красивая, обворожительная, милая!», «Вообще не меняешься такая же красивая как 20 лет назад», «Удивительная женщина с темными как самый глубокий омут глазами в нем можно утонуть без остатка», — пишут фанаты.

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