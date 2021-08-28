Курс на омоложение: старший сын Марии Мироновой вошел в основную труппу «Ленкома»

Андрей Миронов-Удалов теперь будет чаще появляться на сцене легендарного театра.

Сын актрисы Марии Мироновой Андрей Удалов вошел в основной состав труппы «Ленкома». Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Кроме него, в актерский состав влились и еще несколько молодых актеров.

Отметим, что Андрей Удалов — внук легендарного актера Андрея Миронова, который, хотя и служил всю жизнь в Театре сатиры, но многие годы крепкой дружбой был связан именно с «Ленкомом».

Любопытно, что открытие сезона в театре «Ленком» в этом году получилось максимально коротким. Оно длилось всего 18 минут. За это время Марк Варшавер рассказал о планах на новый театральный сезон, сообщает МК.ru.

Напомним, что Мария Миронова является ведущей актрисой «Ленкома». Сына она родила в июне 1992 года от своего первого мужа бизнесмена Игоря Удалова. С предпринимателем звезда рассталась вскоре после рождения наследника. Также у Мироновой есть маленький сын Федор. Ему в сентябре этого года исполнится два годика.

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