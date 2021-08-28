«Как же тебе круто!»: Глафира Тарханова стала блондинкой

В одной из последних публикаций личного микроблога актриса Глафира Тарханова поделилась кадрами бьюти-преображения.

Тарханова сменила свой натуральный каштановый цвет на светлый пшеничный блонд. Результат окрашивания Глафира показала своим фолловерам. Смена имиджа стала небольшим подарком артистки в День кино.

«С днем кино! Пусть будет оно! Профессиональным, качественным, интересным, разнообразным! Пусть дарит впечатления, эмоции и новые умозаключения! Я люблю кино! Поздравляю всех причастных: от зрителей до коллег и всех причастных к кинопроизводству. Кто там говорил, что мне идет блонд?!», — поинтересовалась Глафира.

Многие поклонники Тархановой остались в восторге от нового цвета волос артистки. Они написали слова восхищения в комментариях под роликом бьюти-преображения:

«Как же тебе круто быть светленькой», «Как вам идет блонд!», «Блондинкой Вам очень хорошо», «Вам очень красиво светленькой, хотя Вы в любом виде красавица», «Вау! Так вам идет блонд», «Глафира, ну как же вам идут светлые тона», «Божественно красивая», «Блонд — это определенно ваше!».

Напомним, недавно экс-участница «Холостяка» — Адель Вейгель — тоже решила осветлить свои волосы.

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