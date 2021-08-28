«Никогда так не говорите»: Ольга Бузова дала совет девушкам насчет подарков от мужчин

Исполнительница Ольга Бузова призналась, что есть слова, которые лучше не говорить мужчинам. О табу знаменитость упомянула в кресле жюри белорусского X-Factor.

Бывшая девушка шоумена Давида Манукяна пообщалась с одним из участников вокального шоу. Выяснилось, что девушка музыканта не спешит принимать подарки от возлюбленного. Бузова была поражена.

«Ой, девочки, пожалуйста, никогда так не говорите! Ну правда, мои хорошие. Дают — бери! Если мужчина хочет — пусть делает», — заявила Бузова в эфире белорусского X-Factor.

Сама Ольга не понаслышке знает, как трудно сохранить подарки после окончания романа. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущей пришлось распрощаться с собственным автомобилем. Поэтому Бузова не понимает, когда девушки отказываются от подарков.

«Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помет и навоз — чтобы все это воняло. И на этой машине врезаться в кафе — она бы раздолбалась и не досталась никому! Но что в итоге сделала я? Намыла, сложила все документы и привезла, сказав: «Забирай!», — вспоминала Ольга.

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в далеком 2016 году. Причиной развода стали обвинения футболиста в изменах.

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