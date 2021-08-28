«Рекомендую ему подумать»: Рудковская посоветовала Моргенштерну повременить со свадьбой

Как отметила продюсер, она боится, что рэпер повторит судьбу Насти Ивлеевой и Элджея.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что рэперу Моргенштерну не стоит торопиться и играть в ближайшее время свадьбу со своей избранницей Диларой Зинатуллиной.

По словам Яны Рудковской, она боится, что рэпер повторит путь телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея, чей брак продержался всего два года. Как отметила жена фигуриста Евгения Плющенко, шоу-бизнес не должен влиять на семейные отношения. Эти понятия не надо переплетать.

«Я рекомендую ему очень хорошо подумать, прежде чем жениться. Я бы на его месте сбежала и стала сбежавшей невестой. Возможно, Моргенштерн так и сделает. Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хештегом «сбежавшая невеста». Яна Рудковская

Напомним, что свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной намечена на 31 августа. Пара вместе уже несколько лет. В их отношениях были разные периоды. Было, к примеру, время, когда они даже расставались, но затем поняли, что не могут жить друг без друга, сообщает «Собеседник».

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