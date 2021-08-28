«Наверное, двойня будет»: Полина Диброва похвасталась округлившимся животиком

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Полины Дибровой появилась фотография возвращения знаменитости из отпуска. Примечательно, что снимок привел в недоумение некоторых фанатов возлюбленной ведущего «Кто хочет стать миллионером?».

Диброва в персиковой рубашке не смогла спрятать большой живот. При этом еще недавно Полина щеголяла в бикини по пляжу. А ее животик оставался плоским.

«Возвращаемся с отпуска домой. Отдохнули как следует, питание было отменным. Чувствую себя отлично», — написала загадочная Диброва.

Фолловеры Дибровой разделились на два лагеря в обсуждениях под фото. Некоторые приняли снимок за розыгрыш. А другие сделали прогноз пола будущего ребенка Полины.

«Живот опустился — скоро рожать», «Две недели назад на Дону ничего не было, а тут сразу девятый месяц», «Ой, у тебя, наверное, двойня будет! Поздравляю! Как здорово!», «Сразу видно, что отдых прошел просто отлично», «Что, девочку ожидаете?», «Вы уверены, что это было питание?», «Это розыгрыш?», «Сразу видно, что хорошо отдохнули. Животик наели», «Точно дочка», — предположили поклонники Дибровой.

Напомним, Полина и Дмитрий воспитывают троих сыновей. Также у телеведущего есть двое детей от предыдущих браков.

Смотрите также: