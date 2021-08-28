Зато принт модный: Ольга Бузова в мини-платье с баской добавила лишний объем к располневшим бедрам

Телеведущая не скрывает, что поправилась, и винит в этом белорусское гостеприимство с драниками и колбасой.

Певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова уже почти месяц проводит в Минске на съемках нового сезона музыкального проекта «Х-Фактор». Звезда ненадолго покидала столицу Белоруссии, чтобы выступить в Сочи на «Новой волне». Сейчас девушка уже в Москве, и целый день провела на сцене – о своих выступлениях нон-стоп красотка рассказала в микроблоге.

За множество выходов на сцену Бузова сменила столько же нарядов. Сверкающие стразами, короткие, длинные, яркие или спокойные – фанаты сбились со счету, оценивая образы любимицы. Зато для выхода в люди после всей этой стилистической феерии Ольга предпочла летнее простое мини-платье с воланами с модным принтом «мильфлер».

Дополнить наряд с пышной юбкой Ольга Бузова решила баской с подтяжками – аксессуар, который стал очень популярен у звезд в этом сезоне. Только при составлении «простого» образа теледива не учла свои новые формы. Пышность юбки, помноженная на объем баски, добавила лишних пропорций к и без того располневшим бедрам звезды.

О том, что Ольга Бузова поправилась, звезда рассказала сама. Всю вину за лишние объемы возложила на драники и колбаску, которыми ее не переставая потчевали гостеприимные белорусские коллеги на площадке.

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