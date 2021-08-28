«Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен»: Пересильд заговорила об отношениях с Учителем

Как отметила актриса, они друг другу все помогают, насколько можно помочь родным людям.

Актриса Юлия Пересильд высказалась о своих дочках и отношениях с режиссером Алексеем Учителем. По ее словам, все они живут мирно. Помогают друг друга настолько, насколько можно помочь родным людям. Все родственники в прекрасных отношениях между собой.

«Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен. Все остальное — ерунда. И, конечно, я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе».

Юлия Пересильд

Как отметила Юлия Пересильд, она мечтает именно о таких отношениях. Хотя понимает, что подобное просто невозможно организовать. При этом она заметила, что в этой жизни ей так и не встретился человек, который позвал бы ее замуж, сообщает psychologies.ru.

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Напомним, что у Юлии Пересильд подрастают две дочки от режиссера Алексея Учителя. Анна появилась на свет в 2009 году, а ее сестренка Мария — спустя три года. Заметим, что Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд.

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