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«Александр Васильевич в отпуске»: представитель Маслякова высказался после создания ТНТ шоу «Игра»

Подробные комментарии на этот счет, судя по всему, последуют позднее.

«Александр Васильевич в отпуске»: представитель Маслякова высказался после создания ТНТ шоу «Игра»
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Представитель телеведущего Александра Маслякова-старшего в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro кратко высказался после новостей о создании каналом ТНТ шоу «Игра». Некоторые эксперты считают, что это будущий конкурент КВН.

Гарик Мартиросян и Гарик Харламов
Гарик Мартиросян и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Александр Васильевич в отпуске», — кратко заметил представитель и предпочел не отвечать на дальнейшие вопросы.

Напомним, что канал ТНТ создал шоу «Игра». Всего в новом проекте будет 12 команд. Заявлено более восьмидесяти популярных комиков. Главный приз 30 миллионов рублей на коллектив.

«Игра» разделит участников на старичков и новичков, которые будут конкурировать на комедийном поле. Среди участников много знакомых личностей: Азамат Мусагалиев, Рустам Саидахметов, Тамби Масаев и многие другие.

Заметим, что в числе жюри будут такие звезды, как Гарик Харламов и Гарик Мартиросян. Ведущим станет популярный стендапер Евгений Чебатков.

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Александр МасляковГарик МартиросянГарик ХарламовКанал ТНТШоу "Игра"