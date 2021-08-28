Без белья и стеснения: невестка Орбакайте в тонком обтягивающем кроп-топе сверкнула «вишенками»

24-летняя красавица-жена Никиты Преснякова Алена уже давно претендует на звание инстаблогера. Девушка активно ведет свой аккаунт в соцсети, где показывает закулисье своей работы – она занимается моделингом, — семейной жизни и досуга. Регулярно в ее фото- и видеозарисовках появляются муж Никита, звездная свекровь Кристина Орбакайте, а также семья свекра Владимира Преснякова-младшего.

На новых кадрах, которыми поделилась красотка в этот раз, девушка показала, как провела последнюю пятницу лета. Они с мужем времени не теряли и устроили пикник с грилем и мясом «На ужин вкуснейшие бургеры из веганского мяса», — подчеркнула девушка.

А после сытного ужина девушка устроила дискотеку, пустившись в пляс одна. Она запечатлелась в кроп-топе, велосипедках и сапогах, ритмично двигаясь под музыку. Невестка Орбакайте не постеснялась для пятничного наряда отказаться от нижнего белья, сверкнув «вишенками» бюста через тончайший кроп-топ. Это, кстати, не первая пикантная съемка девушки, и каждый раз подписчики трепещут от увиденного.

Смотрите также