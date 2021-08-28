«В саду мечты»: дочка Любови Успенской без макияжа позировала в кустах гортензии

Последние годы поклонники пристально следили за драмой в семье Любови Успенской. Артистка и ее единственная дочь сильно конфликтовали. Девушка после аварии на велосипеде в Коста-Рике получила серьезные травмы, потребовалась операция.

На этом фоне отношения с матерью ухудшились, появились проблемы с зависимостью и запрещенными веществами. Но в этом году кризис миновал, Татьяна Плаксина вернулась из Америки в Москву и теперь живет с родительницей в ее особняке.

До недавнего времени девушка не общалась с подписчиками своего микроблога. Она проходила курс реабилитации после восстановления челюсти, а теперь, обновленная и цветущая, стала активнее выходить на связь. Практически ежедневно девушка дает онлайн-концерты – играет на фортепиано, поет, делится впечатлениями. И новой публикацией Плаксиной стал снимок без макияжа и фильтров в саду с кустами гортензии.

«Сад мечты», — подписала фото Татьяна. Подписчики кадр оценили:

«Таня, я вас узнала с другой стороны, вы очень гармоничная личность, вы очень индивидуальная, хочется слушать ваши импровизации», «Красивое слияние с природой. Так же как и с музыкой. Очень гармонично!», «Неотразимая, как тебе идет улыбаться, все яркое», «Гармония и красота!», «Милая, индивидуальная и не обычная девушка!», «Ничего себе поворот, класс!», — пишут фолловеры.

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