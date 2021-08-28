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«Забрала последние, не ищите»: Стеша Маликова похвасталась новенькими лоферами Chanel

Наследница знаменитого артиста является настоящей модницей и любит шопинг.

«Забрала последние, не ищите»: Стеша Маликова похвасталась новенькими лоферами Chanel
Стефания Маликова. Фото: Global Look Press

Дочка музыканта Дмитрия Маликова Стефания – настоящая модница. Девушка регулярно демонстрирует свои наряды в микроблоге, количество подписчиков которого уже давно переросло отцовскую аудиторию. На этот раз красотка поделилась результатами своего шопинга.

Стеша Маликова сообщила, что результаты похода по бутикам ее порадовали. Девушка похвасталась новенькой парой лоферов Chanel, стоимость которых превышает сотню тысяч. У себя в stories Стеша показала, как смотрится на ноге обновка, и сообщила подписчикам:

«Как давно хотела такие лоферы на осень! Забрала последние, не ищите», — рассказала модница.

Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Чтобы купить такую же стильную черно-белую пару лоферов Chanel, как у Стеши Маликовой, модницам придется раскошелиться. Стоимость люксовой обуви Модного дома превышает сотню тысяч рублей.

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