«Ручной работы»: жена Стаса Михайлова пояснила про свой нашумевший кружевной наряд с красной дорожки

На прошедшей в Сочи «Новой волне» наряду с талантливыми вокалистами, звездными гостями и их выступлениями не меньшее внимание публики привлекли наряды знаменитых модниц. Каждый новый день фестиваля начинался с ковровой дорожки, где звездные красавицы состязались в негласном соревновании «кто наряднее».

Красавица-жена Стаса Михайлова вышла в свет в кружевном прозрачном наряде в бельевом стиле. Многие поклонники подумали, что супруга певца немного напутала с дресс-кодом, выбрав аутфит для пижама-пати. И звездная модница поспешила внести разъяснения по поводу своего нашумевшего наряда.

«По поводу так называемого «пеньюара». Это Кимоно от Dolce&Gabbana с кружевами ручной работы, которое продемонстрировала Эшли Грэм, модель plus-size, показ Alta Moda на Комо.

Это один из моих любимых образов — очень женственный, нежный и уникальный, так как он сшит в единственном экземпляре», — подчеркнула красотка.

Инна Маликова подчеркнула, что ей было очень приятно выйти в свет в столь изысканном наряде на таком мероприятии, как «новая волна».

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