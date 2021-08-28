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Модный показ: 46-летняя Рудковская устроила дефиле в купальнике на пляже

Бизнесвумен осталась в Сочи отдыхать после «Новой волны».

Модный показ: 46-летняя Рудковская устроила дефиле в купальнике на пляже
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Фестиваль «Новая волна» в Сочи завершился, звезды разлетелись по делам – кто на гастроли, кто на съемки, но продюсер Яна Рудковская не стала спешить прощаться с родным городом и осталась на недельку, чтобы отдохнуть.

Каждый день Рудковская старается бывать на пляже, откуда шлет подписчикам микроблога фото и видео. На новых кадрах с моря 46-летняя бизнес-леди запечатлела себя в качестве модели, дефилирующей по водной кромке в монокини.

Модный показ с походкой от бедра Рудковская сопроводила визуальным эффектом – при каждом шаге звезды купальник менял цвет, и у многих фолловеров сложилось впечатление, будто длинноногая блондинка представила всю свою коллекцию пляжных образов.

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