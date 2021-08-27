С роскошной гривой волос: Екатерина Климова покрасовалась перед камерой вместе с подругой

Актрисы Екатерина Климова и Татьяна Лютаева поздравили фанатов и своих коллег с Днем российского кино.

27 августа отмечается День российского кино. Знаменитости в эту пятницу публикуют в своих микроблогах посты, связанные с этим праздником. Так, например, недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова запечатлелась с сыном, назвав его первой серией увлекательного фильма.

Поздравили своих коллег и поклонников и подруги-актрисы Екатерина Климова и Татьяна Лютаева. Звезды записали совместное видеообращение и разместили его каждая в своем микроблоге.

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«Дорогие российские зрители, мы хотим поздравить вас с Днем российского кино! – говорят актрисы в кадре. — Коллеги, коллегушки, режиссеры и режиссерушки, операторы и операторчики. Ну и конечно, продюсеры и артисты, побольше нам всем хорошего российского кино!»

Екатерина Климова и Татьяна Лютаева при этом выглядят очень просто, обе почти без макияжа и с неуложенными, всклокоченными волосами. Это придает красавицам-актрисам особое очарование. Ведь их нечасто можно увидеть в столь естественных образах.

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