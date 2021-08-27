«Ушла в последнюю пятницу лета»: Татьяна Навка в шелковом наряде поддержала тренд на платья-комбинации

Фигуристка Татьяна Навка разместила на личной странице в Instagram снимки в облегающем платье иссиня-черного цвета. Примечательно, что знаменитость не впервые хвастается нарядом в бельевом стиле.

Напомним, ранее платья-комбинации демонстрировали внучка Софии Ротару — София Евдокименко, а также телеведущая Ольга Орлова.

Навка выбрала черный наряд с синими отливами. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дополнила женственный образ прямоугольной сумочкой на длинном ремешке. Модный аксессуар Prada был усыпан серебристыми стразами. Точно такие же камни украшали босоножки Татьяны.

«Ушла в последнюю пятницу лета», — подписала Татьяна фотоотчет в платье-комбинации.

Фанаты Навки отметили, что платье подчеркнуло красивые изгибы подтянутого тела фигуристки. Татьяна в соблазнительных позах продемонстрировала покатые бедра и осиную талию в силуэтном платье.

«Дива! Как же прекрасна во всем, к чему прикасается!», «Танечка, вы, как всегда, прелестны. Обожаю», «Чудесный лук», «Красотка, даже ушла красиво», «Пожар», «Богиня», «Вау! Шикарные фото», — восхитились красотой Навки ее поклонники.

Напомним, ранее Навка появилась в белом платье с акцентным ремнем на отдыхе в Греции.

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