«Естественно, мой победил»: Анастасия Волочкова померилась шпагатами с ведущей «ДаДа — НетНет»

В одной из последних публикаций на личной странице в Instagram балерины Анастасии Волочковой появилась фотография ее фирменного шпагата. Примечательно, что в этот раз танцовщица показала его прямо на съемках YouTube-программы.

Отметим, что Анастасию пригласили в гости к Наташе Гасанхановой в шоу «ДаДа — НетНет». Артистка появилась там в коротких шортиках песочного оттенка и черном боди с глубоким декольте. А завершила смелый образ Волочкова туфлями на высоких каблуках и платформе.

«На съемках программы «ДаДа — НетНет» мы с ведущей — прелестной и светлой Наташей — померились шпагатами. Естественно, мой победил!», — заявила Волочкова.

Отметим, что подписчики Волочковой в комментариях под фото артистки разделились на два лагеря. Одни пожаловались на то, что устали любоваться только шпагатами Анастасии. А другие фолловеры оставили слова восхищения балериной.

«Просто шпагат уже надоел», «Супер! Выглядишь потрясающе», «Шпагат просто супер», «Классные мышцы», «Опять двадцать пять», «Как-то скучно уже», «Красивый шпагат», — написали поклонники Волочковой в ответ на ее новый снимок.

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