Провокация для Валеры? Тата Блюменкранц туго обтянула живот и бедра в мини-платье с косухой со змеиным принтом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в весьма откровенном наряде.

Брюнетка позирует в дерзком мини-платье, которое плотно облегает ее бедра и выпуклый животик. Тата Блюменкранц широко расставила ноги, чтобы ни у кого не было сомнений в их стройности и в том, что они у нее в меру подкачены.

Наглости образу Таты придали босоножки на высоком каблуке и косуха со змеиным принтом.

«Оцени фигуру от одного до десяти», — предложила под фото Тата Блюменкранц подписчикам.

Но вместо ответа на ее просьбу, в Сети принялись жестко хейтить Тату. В ее наряде и принятой позе подписчики считали посыл бывшему мужу Валере Блюменкранцу и увидели желание досадить его нынешней жене Ане Левченко.

«Валеру ждешь, провокатор?», «Тата и ее мама никогда не оставят в покое Валеру, тем более Тристановна раньше даже угрожала Ане, что откроет ее какую-то тайну», «Да Тата эта как тряпка, не знает уже, что сделать, лишь бы Валера на нее клюнул», — высказываются в Сети.

Напомним, на днях Валера Блюменкранц приезжал в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы увидеться с дочкой Бетти. Но на прогулку они отправились втроем, вместе с Татой, и со стороны выглядели, как семья.

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