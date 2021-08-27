«Все делаем с любовью»: Юлия Ковальчук прильнула к Алексею Чумакову в золотистом платье с разрезом

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Ковальчук появилась фотоподборка с возлюбленным знаменитости. Примечательно, что после концерта артисты решили подурачиться и случайно устроили «горячую» фотосессию.

Ковальчук в платье со смелым разрезом на подоле высоко подняла сочное бедро. А ее муж — музыкант Алексей Чумаков — в черном костюме с белой рубашкой крепко сжал нежную ножку возлюбленной.

«И все-таки мы с Лешей лучшие ведущие на свадьбах. P.S. Просто мы всегда все делаем с любовью», — заявила Ковальчук.

«Юля, вы классные», «Поза хороша», «Какие же вы гармоничные, обожаю вас», «Все делать с любовью — это самое главное! Спасибо, что вы такие», «Какие вы хорошенькие», «Ай, ай, хулиганы, соблазнители», «Вау! Какие горячие», «В любых одеждах, в любых позах, в любых апартаментах — вы стильные», — восхитились поклонники звездной парой.

Напомним, недавно Юлия Ковальчук поделилась рецептами домашних вафель и крепких семейных отношений. Вот уже семь лет артистка счастлива в браке с Алексеем Чумаковым.

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