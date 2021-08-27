Это красиво: Криштиану Роналду вернулся в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» спустя двенадцать лет

Один из самых известных футболистов мира, пятикратный победитель Лиги чемпионов, 36-летний уроженец Португалии Криштиану Роналду покидает итальянский клуб «Ювентус».

Стало известно, что Криштиану Роналду будет играть за «Манчестер Юнайтед», команду, играя в которой, он стал тем самым легендарным футболистом, которого знает весь мир.

За клуб «Манчестер Юнайтед» знаменитый форвард играл с 2003 по 2009 годы. И вот, спустя двенадцать лет, возвращается. Интересно, что до перехода в «Ювентус» Криштиану Роналду играл за испанский клуб «Реал», заплативший за его переход рекордную на тот момент сумму – 93, 4 миллиона евро.

Напомним, за последнее время Криштиану Роналду стал уже вторым всемирно известным игроком, сменившим футбольный клуб. Ранее об уходе из «Барселоны» объявил легендарный футболист Лионель Месси.

За этот клуб он играл с пятнадцати лет, сейчас Месси 33. На пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барсы», Месси не сдержал эмоций и расплакался. Играть форвард теперь будет за французский клуб ПСЖ.

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