Словно русалка: Стеша Маликова позировала в голубом платье с подолом «рыбий хвост»

В одной из последних публикаций личного микроблога дочь Дмитрия Маликова — Стефания — разместила фото в атласном платье с принтом «горох».

Стеша облачилась в наряд с классическим принтом. Белоснежные горошины украсили атласное платье цвета неба. Маликова дополнила изделие из блестящей ткани массивными молочными серьгами.

Отметим, что фасон в форме хвоста русалки придал платью элегантности. Длинный шлейф наряда и приталенный крой подчеркнули хрупкую фигуру Маликовой. Стеша позировала перед зеркалом собственной комнаты.

«Бомбическое платье! А цвет вообще огонь», «Вау! Какой образ», «Красавица! Вся в маму», «Платье просто невозможное», «Стеша! Как тебе идет это платье! Мы рады, что такой талантливый человек сделал свой бренд одежды», «Прекрасная, потрясающая и сногсшибательная очаровашечка», «Стеша, вы с мамочкой красотки, такие очаровательные», — восхитились платьем Стефании ее поклонники.

Напомним, недавно Маликова презентовала платье с модным принтом «мильфлер». Стеша дополнила его высокими сапогами-казаками.

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