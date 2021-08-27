«Удобный для прогулок по городу»: Анна Михайловская продемонстрировала яркий вариант образа в стиле casual

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анны Михайловской появилась запись, в которой знаменитость показала комбинацию ярко-оранжевого свитера и брюк из денима.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Виктория Шабанова — рассказала о преимуществах и недостатках образа Анны Михайловской.

«На Анне образ в стиле casual — удобный для прогулок по городу. Здорово, что она любит яркую палитру, оттенки которой хорошо сочетаются между собой и очень идут девушке. Благодаря разноцветным кроссовкам и оранжевому пуловеру актриса привлекает взгляды и выделяется из толпы», — отметила модный эксперт.

Виктория обратила внимание на аксессуар в образе актрисы. Сумочку Sicily Dolce & Gabbana стилист предложила заменить более интересным вариантом.

«Стоит отметить, что данная модель почти утратила свою актуальность, перейдя из женственного стиля в ретро, поэтому разбивает целостность образа, несмотря на громкое имя бренда. Я бы рекомендовала заменить ее на более актуальную модель-багет, такие сейчас есть почти в любом бренде от масс-маркета до люкса. Как вариант — дополнить образ базовой сумкой кросс-боди, которая имеет жесткую геометрическую форму. Прекрасной компанией объемным кроссовкам может стать городской рюкзак. Вариантов много», — подчеркнула Виктория.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе Шопинга Татьяны Тимофеевой. Освоила курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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