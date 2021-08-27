«Голубоглазая троица»: Валерия показала красавицу-маму и старшего сына

Исполнительница стала чаще показывать второго ребенка от Александра Шульгина.

На личной странице в Instagram певицы Валерии появилось совместное фото с близкими родственниками. Примечательно, что знаменитость показала непубличного сына в компании мамы Галины Николаевны.

Напомним, недавно Валерия навестила старшего сына Артемия. 27-летний Шульгин живет и работает в Монтре. Артистка рассказала, что сын уже три года возглавляет студию звукозаписи.

А на днях жена Иосифа Пригожина похвасталась взрослым сыном вместе с моложавой мамой Галиной Перфиловой. Поклонники Валерии восхитились возмужавшим Артемием и его красавицей-бабушкой. Также фанаты певицы оценили образ Валерии в стиле кэжуал.

Отметим, что исполнительница дополнила коричневый вельветовый пиджак джинсами из светлого денима и белоснежными кроссовками. Валерия завершила образ сумкой Hermes.

«Вы очень похожи на маму. Обе красотки», «Сын-красавец, есть в кого!», «Какие вы красивые», «Очень теплая, семейная фотография», «Голубоглазая троица! Красота!», «Замечательное времяпрепровождение с семьей», — оставили слова восхищения поклонники Валерии.

Напомним, ранее Валерия прилетела на музыкальный фестиваль «Новая волна» в Сочи. Артистка уже успела отметиться на сцене в платье-бюстье с баской.

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