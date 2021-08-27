«Удобен и комфортен»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на вязаные костюмы

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери актрисы Анастасии Заворотнюк — Анны — появилась запись, в которой знаменитость похвасталась новеньким вязаным костюмчиком. Примечательно, что такие наряды до сих пор пользуются большой популярностью у модниц.

Стилист портала Teleprogramma.pro Римма Никонова оценила образ Заворотнюк для прохладного лета.

Модный эксперт отметила, что Анна выбрала подходящий вариант одежды для повседневного лука:

«Образ Анны Заворотнюк очень гармоничен. Очевидно, что образ выбран для ощущения себя в неспешном ритме жизни, в спокойствии. Он, безусловно, удобен и комфортен. Такой образ дает себя почувствовать в безопасности, атмосфера покоя и тепла».

Римма также добавила, что костюмы подобного плана до сих пор остаются актуальными. Однако нельзя забывать про некоторые нюансы.

«Вопрос в том, в каком исполнении выбрать подобный костюм. Трикотажный в спортивном стиле от пастельных до ярких тонов или мягкая гладкая вязка в натуральных оттенках», — подчеркнула стилист.

Что касается образа Анны Заворотнюк, тут стилист предложила заменить аксессуары:

«В данном случаем к образу Анны больше бы подошла не деловитая сумка, а мягкой фактуры замшевый рюкзак в натуральных оттенках к мягкому трикотажу и цвету натурального хлопка. Толстый браслет из натуральной коричневой кожи с металлическими, но простыми элементами».

Справка Teleprogramma.pro

Никонова Римма — персональный стилист для осознанных, многогранных девушек. Помогает выразить себя в стиле через принятие и любовь к себе, обрести себя и повысить уверенность. Прошла базовый курс для стилистов Татьяны Зуевой. Является выпускницей школы для стилистов нового поколения «Ustyle School» Лейсан Усмановой. Опыт работы: полгода.

Смотрите также: