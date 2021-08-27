«Мы поняли, что сейчас будет катастрофа»: Галкин рассказал, что вытворял Басков на глазах Пугачевой

Как отметил телеведущий, тот случай он не забудет никогда.

Телеведущий Максим Галкин на фестивале «Новая волна» в Сочи рассказал забавную историю с участием своей жены певицы Аллы Пугачевой и музыканта Николая Баскова.

По словам Галкина, история произошла на дне рождения певца Александра Буйнова. В какой-то момент на празднике появился Николай Басков. Он стал петь. При этом певец понимал, что нужны какие-то спецэффекты, чтобы привлечь к себе все внимание.

«Не прерывая пения, Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачева. Она мне говорит: «Я пойду покурю!» Максим Галкин

Позже стало ясно, что огнетушитель химический. Басков в итоге «дал залп». Погибло все, что было на столе. Прежде всего еда и наряды гостей. Особенно смешная была прически у Лаймы Вайкуле. Как сказал Галкин, у певицы никогда так волосы не стояли, сообщает «Собеседник».

Напомним, что на «Новой волне» Николай Басков устроил праздник по случаю своего скорого 45-летия, которое будет в октябре. Поздравить его пришли многие друзья.

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