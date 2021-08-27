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«У нас дисциплина»: Варшавер назвал сумму, которую получат актеры с прививкой от коронавируса

Как отметил директор «Ленкома», у театра в новом сезоне большие планы.

«У нас дисциплина»: Варшавер назвал сумму, которую получат актеры с прививкой от коронавируса
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер на открытии сезона сделал достаточно неожиданное заявление, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Ольга Храбрых

«В нашем театре почти все сделали прививки от коронавируса. У нас в этом плане дисциплина. Кто сделает прививку до 15 сентября — получат три тысячи рублей».

Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, у «Ленкома» в новом сезоне большие планы, которые еще только предстоит осуществить. «Будем сотрудничать с режиссером Леонидом Трушкиным снова по спектаклям. В октябре отметим 40-летие «Юноны и Авось». Планируются гастроли этого спектакля в Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар. И еще одна новость. В марте-апреле следующего года появится филиал театра «Ленком» на 608 мест», — добавил Марк Варшавер.

Напомним, что должность худрука в «Ленкоме» уже почти два года вакантна. После смерти Марка Захарова было решено, что Марк Варшавер станет директором с расширенными полномочиями.

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