«То, что люди переживают – большая драма»: Збруев вмешался в конфликт в Театре имени Ермоловой

Как отметил актер, у него в этом культурном учреждении много друзей.

Актер Александр Збруев на открытии сезона в театре «Ленком» высказался о скандале, который сейчас происходит в Театре имени Ермоловой, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Я сожалею о том, что происходит сейчас в театрах. То, что люди переживают — это большая драма. Я и говорю про Театр имени Ермоловой. Много у меня там друзей. У многих друзей настроение печальное. Время идет».

Александр Збруев

Как заметил Александр Збруев, он верит, что все в Театре имени Ермоловой будет в будущем все хорошо. «У нас в театре в этом году юбилейный сезон. В «Ленком» вхожу с хорошим настроением после лета», — заметил популярный актер.

больше по теме Меньшиков не заплатил худруку Александринского театра около двух миллионов рублей за спектакль Как отметил Валерий Фокин, причиной стала пандемия.

Напомним, что художественный руководитель Олег Меньшиков уволил 18 актеров в Театре имени Ермоловой. Причиной стала пандемия и безденежье в культурном учреждении. Недовольные актеры уже собирали по этому поводу пресс-конференцию. Они осудили действия Олега Меньшикова, который, как они считают, ведет неправильную политику в театре.

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