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«То, что люди переживают – большая драма»: Збруев вмешался в конфликт в Театре имени Ермоловой

Как отметил актер, у него в этом культурном учреждении много друзей.

«То, что люди переживают – большая драма»: Збруев вмешался в конфликт в Театре имени Ермоловой
Александр Збруев. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Збруев на открытии сезона в театре «Ленком» высказался о скандале, который сейчас происходит в Театре имени Ермоловой, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Александр Збруев
Александр Збруев. Фото: Ольга Храбрых

«Я сожалею о том, что происходит сейчас в театрах. То, что люди переживают — это большая драма. Я и говорю про Театр имени Ермоловой. Много у меня там друзей. У многих друзей настроение печальное. Время идет».

Александр Збруев

Как заметил Александр Збруев, он верит, что все в Театре имени Ермоловой будет в будущем все хорошо. «У нас в театре в этом году юбилейный сезон. В «Ленком» вхожу с хорошим настроением после лета», — заметил популярный актер.

Напомним, что художественный руководитель Олег Меньшиков уволил 18 актеров в Театре имени Ермоловой. Причиной стала пандемия и безденежье в культурном учреждении. Недовольные актеры уже собирали по этому поводу пресс-конференцию. Они осудили действия Олега Меньшикова, который, как они считают, ведет неправильную политику в театре.

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