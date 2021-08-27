«Андрея я усыновила в месячном возрасте»: Яна Рудковская раскрыла факты о своем приемном сыне

Андрей Батурин появился на свет в сентябре 2001 года.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram раскрыла интересные факты о своем старшем сыне Андрее Батурине. Жена фигуриста и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разместила снимок со своим наследником от миллионера Виктора Батурина Николаем. При этом некоторые подписчики посчитали, что на фото запечатлен Андрей.

«Так это не твой. У него есть биологическая мама», — заявила одна из пользовательниц.

«Откуда вы такие? Злые, жестокие, узкомыслящие? Это мой сын! А если вы имеете в виду Андрея, то я его усыновила в месячном возрасте! Как вас земля-то еще носит! А потом удивляетесь, почему таким как вы не везет в жизни! Добрее будьте и жизнь наладится!». Яна Рудковская

Напомним, что биологической мамой Андрея Батурина является вторая жена миллионера Юлия Салтовец. Интересно, что разница в возрасте между старшими сыновьями Яны Рудковской составляет всего девять месяцев.

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