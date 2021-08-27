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«Андрея я усыновила в месячном возрасте»: Яна Рудковская раскрыла факты о своем приемном сыне

Андрей Батурин появился на свет в сентябре 2001 года.

«Андрея я усыновила в месячном возрасте»: Яна Рудковская раскрыла факты о своем приемном сыне
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская в Instagram раскрыла интересные факты о своем старшем сыне Андрее Батурине. Жена фигуриста и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко разместила снимок со своим наследником от миллионера Виктора Батурина Николаем. При этом некоторые подписчики посчитали, что на фото запечатлен Андрей.

Яна Рудковская и Николай Батурин
Яна Рудковская и Николай Батурин. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Так это не твой. У него есть биологическая мама», — заявила одна из пользовательниц.

«Откуда вы такие? Злые, жестокие, узкомыслящие? Это мой сын! А если вы имеете в виду Андрея, то я его усыновила в месячном возрасте! Как вас земля-то еще носит! А потом удивляетесь, почему таким как вы не везет в жизни! Добрее будьте и жизнь наладится!».

Яна Рудковская

Напомним, что биологической мамой Андрея Батурина является вторая жена миллионера Юлия Салтовец. Интересно, что разница в возрасте между старшими сыновьями Яны Рудковской составляет всего девять месяцев.

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