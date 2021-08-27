Актер сериала «Шерлок в России» получил травмы в драке в центре Москвы

Утром 27 августа в центре Москвы произошла драка, в которой пострадал молодой актер Дмитрий Ломакин. Около 5 часов 23-летний артист стал жертвой потасовки в районе станции метро «Смоленская». Предварительно, звезду сериалов избили двое парней.

Как сообщает 5-tv.ru, Ломакин обратился с заявлением в полицию, по факту драки проводится проверка. Правоохранители устанавливают тяжесть повреждений, полученных актером.

Добавим, что Дмитрий снимается с юных лет. Он появлялся в сериалах «Отчаянные», «257 причин, чтобы жить — 2», «Шерлок в России» (роль царевича Георгия), «Последствия» и «Патриот-2». Также он является актером Театра Российской армии.

Слушайте также: