«Если от меня уйдет муж – мне конец»: Ахеджакова заговорила о личном после скандала со спектаклем

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что ее очень поддерживает муж фотограф Владимир Персиянов после скандала со спектаклем «Первый хлеб».

«Если от меня уйдет муж — мне конец. Но пока что он меня поддерживает. Из меня интернет-пользователь тот еще, а муж проверяет, что пишут в Интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени».

Лия Ахеджакова

Как отметила актриса, за последние несколько лет она неоднократно подвергалась проявлению неприязни к своей личности от самых разных персон. Она не знает, почему именно ее выбрали мишенью, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что организация «Офицеры России» усмотрела оскорбление ветеранов в спектакле «Первый хлеб», в котором одна из главных ролей как раз у Лии Ахеджаковой. После их жалобы началась проверка прокуратуры. На данный момент спектакль «Первый хлеб» не снят с репертуара театра «Современник», однако его будущее достаточно туманно.

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