«Обед как роскошь»: стала известна необычная привычка принца Чарльза

Накануне стало известно, что принц Чарльз может передать трон своему старшему сыну, принцу Уильяму. Сейчас он является первым престолонаследником, а когда вступит в королевские права, то может изменить конституционный закон. Такого мнения придерживаются королевские эксперты. После смерти его отца, принца Филиппа, Чарльз все больше времени проводит с королевой и уже решает некоторые вопросы. Каждый его день насыщен событиями и мероприятиями, поэтому старший сын Елизаветы II придерживается строгого графика, а в нем, что удивительно, нет места обеду.

«Обед рассматривается как роскошь, которая мешает его работе, поэтому он ест поздний завтрак и работает до конца дня. Я убедился в этом на собственном горьком опыте, когда начал освещать королевские туры. Тогда я увидел, что его многострадальный персонал доставал из карманов закуски, чтобы их можно было есть на ходу», — цитирует Express королевского корреспондента Гордона Рейнера.

Напомним, в этом году принц Чарльз отметит свое 73-летие. Он дважды отец и дедушка пятерых внуков.

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