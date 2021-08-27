«Чудо, какое же чудо! Поздравляем!»: мачеха Родиона Газманова отреагировала на первое фото малютки-сына Лизы Арзамасовой

В свое время Марина Газманова шутила, что они «упустили» Лизу, когда та вышла замуж за постановщика ледовых шоу.

Жена Олега Газманова не осталась в стороне от радостного события в семье Лизы Арзамасовой и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. Возлюбленная певца и музыканта трогательно поздравила супружескую пару с рождением первого общего малыша. У хореографа есть взрослый 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой. А вместе с Елизаветой он воспитывает малютку-сына Левушку. На днях актрису из ситкома «Папины дочки» с малышом выписали из роддома. Илья Изяславич примчался за возлюбленной как только смог. После родов жены он спешно улетел в Нижний Новгород на репетицию своего шоу.

Мачеха Родиона Газманова, напомним, в свою время шутила, что они «упустили» Лизу, когда та вышла замуж за Илью Авербуха. Ведь Арзамасову связывают давние дружеские отношения со старшим сыном Олега Газманова. Им даже приписывали роман. Сами артисты на все слухи отвечают улыбкой.

«Чудо, какое же чудо! Поздравляем», — написала в комментариях под фото Марина Газманова.

Ранее свою экранную «сестренку» Галину Сергеевну по ситкому «Папины дочки» поздравила и Мирослава Карпович. Актриса строит отношения с «мажором» Павлом Прилучным и неплохо ладит с его детьми — сыном Тимофеем и дочкой Мией — от Агаты Муцениеце. Сама Мирослава с материнством не спешит. При этом Паша еще в браке с Агатой говорил о том, что мечтает о большой семье. И даже уговаривал Муцениеце родить третьего ребенка.

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