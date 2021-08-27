«Легла на живот и булки румянит!»: Рудова в мокрых стрингах сексапильно обваляла «свою сдобу» в песке

Наталья Рудова — девушка яркая и эффектная. Своей красотой тела и изящными линиями она снискала славу секс-символа отечественного кино. Поклонники не перестают восхищаться красавицей-блондинкой и ее совершенной фигурой. «Ну как такое может быть? На теле не жиринки??», «З-зависть! До чего же хороша», «С такой хоть на край Света», «Изящная! Прям сразу на море захотелось», «Жениха, срочно!» — шутят пользователи Сети.

На пляже Наталья позировала в сексапильном купальнике, «случайно» засветив свою «пышную сдобу». Округлые ягодички актриса подставила ласковому солнышку лежа на животике. Мокрые стринги-ниточки так и льнули к крепкому «орешку» звезды. Рудова соблазнительно прогнула поясницу, вальяжно коснувшись грудью песчаного пляжа.

«Повеяло сексом!», «До чего же эротично», «Какую русалочку на берег прибило штормом», «Ну как всегда! Легла на живот и булки румянит!», «Сексуальная до дрожи в коленках», «Свои дыньки-грудей распластала на песке», «Сама от себя кайфует», «Булочки на солнце подпекаются?», «Свою сдобу на показ опять выставила», «Люди на пляже, небось, забыли как плавать надо! Все шеи посворачивали», «Оп! Какие прелести в воде», «Опять в мокрых стрингах?», «Детка — ты Космос», — пишут фолловеры.

Смотрите также: