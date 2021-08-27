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«Сразу почувствовал желание развлекать ее»: Михаил Грушевский – о знакомстве с молодой женой

Как отметил пародист, он безумно влюбился.

«Сразу почувствовал желание развлекать ее»: Михаил Грушевский – о знакомстве с молодой женой
Михаил Грушевский со второй женой. Фото: Globallookpress.com

Юморист 56-летний Михаил Грушевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей второй женой художественным переводчиком Евгенией Гусляровой. Она младше звезды на 15 лет.

Михаил Грушевский со второй женой
Михаил Грушевский со второй женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я познакомился с будущей второй женой в Германии на отдыхе. Просто решил перезагрузиться. Влюбился в Евгению с первого взгляда. Сразу почувствовал желание развлекать ее. Почувствовал в ней родную душу. Мы даже не поцеловались ни разу во время того отдыха. Я улетел на съемки в Москву. А потом роман уже начался в столице спустя пару недель. С тех пор мы ни разу не расставались».

Михаил Грушевский

Как отметил Михаил Грушевский, у него сразу возникла внутренняя убежденность, что я встретил своего человека. «Мои друзья Лещенко и Винокур сразу полюбили мою жену. Они даже лучше относились к моей жене, чем ко мне. Я так этому радуюсь», — заметил Михаил Грушевский.

Михаил Грушевский – известный пародист и юморист. Он, к примеру, первым в стране спародировал Михаила Горбачева. От второй жены у него есть сын Михаил Грушевский-младший.

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