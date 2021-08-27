«Сразу почувствовал желание развлекать ее»: Михаил Грушевский – о знакомстве с молодой женой

Юморист 56-летний Михаил Грушевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей второй женой художественным переводчиком Евгенией Гусляровой. Она младше звезды на 15 лет.

«Я познакомился с будущей второй женой в Германии на отдыхе. Просто решил перезагрузиться. Влюбился в Евгению с первого взгляда. Сразу почувствовал желание развлекать ее. Почувствовал в ней родную душу. Мы даже не поцеловались ни разу во время того отдыха. Я улетел на съемки в Москву. А потом роман уже начался в столице спустя пару недель. С тех пор мы ни разу не расставались». Михаил Грушевский

Как отметил Михаил Грушевский, у него сразу возникла внутренняя убежденность, что я встретил своего человека. «Мои друзья Лещенко и Винокур сразу полюбили мою жену. Они даже лучше относились к моей жене, чем ко мне. Я так этому радуюсь», — заметил Михаил Грушевский.

Михаил Грушевский – известный пародист и юморист. Он, к примеру, первым в стране спародировал Михаила Горбачева. От второй жены у него есть сын Михаил Грушевский-младший.

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