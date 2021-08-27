«Расставание получилось одиозным и неинтеллигентным»: Грушевский вспомнил развод с первой женой

Пародист Михаил Грушевский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой клипмейкером Ириной Мироновой.

«Мы познакомились в конце девяностых годов на корабле во время записи «Аншлага». Отношения оказались короткими. Там был третий герой в той истории. Он не отпускал ее от себя. Потом они расстались и через два года мы поженились. Это была не моя инициатива, но я пошел на женитьбу. У нас родилась дочь Даша. Вместе мы были 11 лет. Это были неровные и неравномерные годы вместе». Михаил Грушевский

Как отметил юморист, годы рядом с первой женой были крайне непростыми. «У нас были серьезные разборки. Жена обвиняла меня в изменах со звездами «Аншлага». Дочка тяжело переживала наше расставание. Жена говорила, что я не плачу алименты. Это неправда. Кроме того, я не забирал дом, как говорила моя бывшая жена. Я себя винил в том, что мы так запустили наши отношения. Расставание получилось одиозным и неинтеллигентным», — заметил Михаил Грушевский.

Михаил Грушевский – известный пародист и юморист. Он, к примеру, первым в стране спародировал Михаила Горбачева.

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