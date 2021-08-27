«Ни у одной из нас после ухода не получилось»: Варнава – о коллегах и закрытии Comedy Woman

Как отметила актриса, ей очень сильно не хватает этой программы в своей жизни.

Актриса Екатерина Варнава в эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» заявила, что в ее жизни очень не хватает шоу Comedy Woman.

«Очень сильно не хватает этого шоу мне в жизни. Я буду врать, если скажу: «Нам всем надо было идти дальше. Мы все самодостаточные взрослые женщины». Очень сложно, выходя из одного большого проекта, невероятно крутого, и сделать что-то лучше. И пока, мне кажется, ни у одной из нас после ухода из шоу не получилось». Екатерина Варнава

Как отметила Варнава, она очень хочет сделать свой какой-то проект, но пока у нее не хватает ни финансов, ни мозгов, ни креатива в голове. «В Comedy Woman были люди креативнее, умнее, быстрее, эрудированнее. Поэтому все работало. Мы все отреагировали очень болезненно на закрытие. И до сих реагируем болезненно. Мы видимся нечасто. Очень много всего было. В какой-то момент мы перестали быть женским коллективом. Столько возникло человеческих отношений. Столько крутых гастролей. Была сплоченность. Не каждый сам за себя. Это был абсолютный кайф. Работа была сложная. Ты заходишь в пять утра на площадку, а в пять утра следующего дня только уходишь», — заявила Варнава.

Проект Comedy Woman выходил на канале ТНТ с 2008 по 2019 год. Позже проект был заморожен, а съемка новых выпусков приостановлена. В мае 2020 года было объявлено о полном закрытии шоу.

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