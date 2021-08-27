Чай, тост и кукуруза: Максим Галкин показал, из чего состоит перекус дочки Лизы

Раньше младшая дочка Аллы Пугачевой от Максима Галкина Лиза очень любила красную икру. В этом юная наследница звезд признавалась лично, когда у них в замке снимали интервью с папой. Но с годами вкусовые предпочтения меняются даже у детей, поэтому сейчас девочка, как и многие ее сверстники, чаще выбирает макароны с сосисками.

Легкие перекусы в семье Галкина и Пугачевой не редкость, и шоумен однажды запечатлел дочку Лизу за одним из них. На кадрах, которые появились в Сети, артист общается с дочкой на философскую тему, при этом девочка успевает управляться с едой.

Перед Лизой Галкиной – тарелка с тостом, вареной кукурузой и чай. Девочка с удовольствием похрустывает поджаренным хлебом, рассуждая с отцом о жизни. Перекус в замке получился простой, без изысков и красной икры.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/17570982/track/89901630">Мало не покажется. Сразу три Человека-паука в новой картине от Марвел</a> на Яндекс.Музыке

Смотрите также