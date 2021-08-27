«А давай еще разок»: Таюрская рассказала, как завязался роман с Прусикиным из Little Big

Некоторое время назад Софья Таюрская и Илья Прусикин были коллегами и вместе работали в группе Little Big. На тот момент Илья был женат на Ирине Смелой, которая родила ему сына Добрыню. Позже они объявили о разводе. А теперь Таюрская рассказала, с чего начались их с Прусикиным отношения.

«В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: «Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?». Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: «Ладно, секс по дружбе!». Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли. Потом происходит карантин, мы работаем, постоянно пытаемся привыкнуть к новой реальности. Опять происходит ситуация: «А давай еще разок!», — разоткровенничалась Таюрская в YouTube-шоу «Бабские истории».

Кроме того Софья отметила, что с бывшей женой Ильи ей удалось установить нормальные отношения.

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